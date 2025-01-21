Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ

Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для греческих интересов вопросам и отказала им в поддержке из-за их позиции по украинскому конфликту, пишет газета "Кириакатики Демократия".