1,5 млрд рублей вложено в три корпуса Богородицкого монастыря на сегодняшний день

Автор: Жамиль СалимгареевСумма «вливаний» на сегодняшний день уже оценивается в 1,5 млрд рублей на три корпуса [комплекса Казанского Богородицкого монастыря], собщил «Татар-информу» глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.