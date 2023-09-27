Началось проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма через "Мелитопольский узел"

Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии