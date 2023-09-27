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Началось проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма через "Мелитопольский узел"

Началось проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма через "Мелитопольский узел"

 Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС.

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