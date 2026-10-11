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Мировое обозрение

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Иран отказался открыть Ормузский пролив до выполнения семи условий США

Иран отказался открыть Ормузский пролив до выполнения семи условий США

Главное в тезисах: Ультиматум Тегерана: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до полного согласия Вашингтона со всеми семью иранскими требованиями.

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