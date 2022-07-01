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Американский профессор предрек Украине потерю новых территорий

Американский профессор предрек Украине потерю новых территорий

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в своей статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что в ходе дальнейших боевых действий на Украине Киев может утратить контроль над частью территорий страны.

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