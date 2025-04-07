"Все признаки скорейшего перемирия налицо": Киев срочно перебросил армию вторжения к границам. Французы взяли ЧАЭС. Враг ждёт новые F-16

На Харьковском, Белгородском и Сумском направлениях разворачиваются крайне важные события. Продолжаются тяжелейшие боестолкновения у Демидовки и Поповки - часть группировки противника оказалась в окружении, однако границу пытаются пересечь уже новые подразделения.