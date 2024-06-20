Столтенберг оценил договор России и КНДР

Он считает, что Запад должен объединиться на этом фоне, передает корреспондент УтроNews. «Когда они все больше и больше объединяются — Северная Корея и Китай, Иран, Россия — тогда еще более важно, чтобы мы были объединены как страны, верящие в свободу и демократию», - заявил чиновник.