Столтенберг оценил договор России и КНДР

Он считает, что Запад должен объединиться на этом фоне, передает корреспондент УтроNews. «Когда они все больше и больше объединяются — Северная Корея и Китай, Иран, Россия — тогда еще более важно, чтобы мы были объединены как страны, верящие в свободу и демократию», - заявил чиновник.
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