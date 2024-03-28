Агаларов заявил об отсутствии окончательного решения по восстановлению «Крокуса»

Певец Эмин Агаларов, сын президента Crocus Group Араза Агаларова, рассказал 28 марта в эфире телеканала «Россия 24», что в настоящее время нет окончательного решения по восстановлению подмосковного «Крокус Сити Холла» после теракта.
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