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Агаларов заявил об отсутствии окончательного решения по восстановлению «Крокуса»

Агаларов заявил об отсутствии окончательного решения по восстановлению «Крокуса»

Певец Эмин Агаларов, сын президента Crocus Group Араза Агаларова, рассказал 28 марта в эфире телеканала «Россия 24», что в настоящее время нет окончательного решения по восстановлению подмосковного «Крокус Сити Холла» после теракта.

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