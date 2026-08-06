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Новости Брянска

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В Брянской области за сутки сбили 155 дронов

В Брянской области за сутки сбили 155 дронов

Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. За прошедшие 24 часа над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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