В Брянской области за сутки сбили 155 дронов

Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. За прошедшие 24 часа над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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