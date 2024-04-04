Разработчики The Elder Scrolls Online запустили праздничный ивент в честь 10-летия игры ...

Разработчики The Elder Scrolls Online запустили праздничный ивент в честь 10-летия игрыВ MMORPG The Elder Scrolls Online началось празднование 10 годовщины, и команда разработчиков Zenimax Online предлагает игрокам присоединиться к торжеству, чтобы получить приятный бонус и различные награды.
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