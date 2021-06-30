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Волгоградский «Ротор» сыграл с «Томью» контрольный матч

Волгоградский «Ротор» сыграл с «Томью» контрольный матч

29 июня на стадионе «Родина» в подмосковных Химках «Ротор» встретился с командой из Томска «Томь». Второй контрольный матч на сборах сине-голубые провели обновлённым составом: подопечным Дмитрия Хохлова удалось выбиться вперёд уже в первом тайме.

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