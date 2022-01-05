Мир накануне серии сильных действий финансовых властей США. Михаил Хазин

00:00 Вступление 02:00 Спасение экономики США 11:08 Огонь новой мировой революции 15:31 Зачем Китаю иностранные кредиты 18:08 Задача охоты на ведьм в США 20:30 Есть ли контроль за криптовалютой 21:47 Цель бунта в Казахстане 25:24 Тезис Лайтмана о новой моделе 28:47 Осталась ли вероятность Гражданской склоки в США 31:34 Как заставить ритейл платить налоги в России 35:52 Федерализация полиции в США 36:39 Прогноз о цене турецкой лиры 38:10 Базовые отношения цен в экономике 39:40 Может ли цивилизация существовать без денег 40:55 Стресс тест платёжной системы России 41:36 Почему запретили общество мемориал 45:06 Биткоин кто за ним стоит 46:51 Какие изменения курса валют будут внутри валютных зон 52:09 История взлёта и падения Игоря Тощакова.