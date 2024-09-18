Когда выкапывать хрен осенью, чтобы он был максимально острым и ароматным

Хрен – многолетнее растение, и его корни развиваются в течение всего сезона. Но для того, чтобы получить корневище с максимально ярко выраженным вкусом и ароматом, выкапывать его нужно в определенные месяцы осени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии