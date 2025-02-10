Когда следующая "Garazhka" в Омске? Уже очень скоро!

Провести время классно, качественно отдохнуть — значит набраться ресурсов, а если ещё и с пользой для всеобщего блага — высший пилотаж! Итак, приглашаем всех желающих, кто не любит скучать, кому интересно быть в гуще событий, кому не всё равно, что происходит вокруг, кто не готов упускать возможности и всегда рад новым друзьям и, главное, кому есть, чем поделиться 15 -16 февраля посетить Фестиваль "Garazhka".