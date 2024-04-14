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Штутгарт (WTA). Самсонова начнет с матча с Потаповой, Александрова – с Жабер, Кудерметова – с Крейчиковой

Штутгарт (WTA). Самсонова начнет с матча с Потаповой, Александрова – с Жабер, Кудерметова – с Крейчиковой

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Штутгарте. Людмила Самсонова в первом круге встретится с Анастасией Потаповой, Екатерина Александрова начнет с матча с Онс Жабер.

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