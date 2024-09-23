Глава киевского режима в очередной раз хочет выпросить у Вашингтона и его союзников оружие. Лидер Украины Владимир Зеленский в этот раз отправился в США с целью втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией.
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