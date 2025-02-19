Военнослужащие артиллерийского взвода 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Север» поражают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), помогают штурмовикам в наступлении и выдавливании украинских формирований в Малой Локне Суджанского района Курской области.
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