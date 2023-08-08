На пульсе времени

2 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Скиф Туран
    «Ну и как это пон...
  • Скиф Туран
    Врёт Боровой!«Ну и как это пон...
  • Ed
    Сторонникам договорняка эта статья не понравится. Их нужно лишить всякой возможности влиять на ситуацию - просто выгн...Украинское госуда...

Последний шанс: Киев решил пойти ва-банк

Последний шанс: Киев решил пойти ва-банк

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов приняли циничные меры. Об этом пишет Царьград.  ВСУ выходят на новый уровень в борьбе против России и русских.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Иностранные нацисты в союзе с украинскими нацистами стремятся террором против населения России спровоцировать ответный масштабный жестокий террор России против населения, находящегося на Украинской территории, оккупированной мировым нацизмом. Таким образом добиться массового уничтожения населения, на территории, оккупированной нацистами! Чтобы уничтожить как можно больше славян , чтобы обезлюдила эта территория.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх