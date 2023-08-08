Последний шанс: Киев решил пойти ва-банк

Александр Макеев

Иностранные нацисты в союзе с украинскими нацистами стремятся террором против населения России спровоцировать ответный масштабный жестокий террор России против населения, находящегося на Украинской территории, оккупированной мировым нацизмом. Таким образом добиться массового уничтожения населения, на территории, оккупированной нацистами! Чтобы уничтожить как можно больше славян , чтобы обезлюдила эта территория.