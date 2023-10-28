О применении НПД при оказании консультационных услуг.

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в связи с возникающими вопросами о возможности применения физическими лицами налога на профессиональный доход в отношении различных консультационных услуг, оказываемых ими посредством сети Интернет, разъяснило следующее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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