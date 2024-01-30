Япония намерена заключить мир с Россией, но продолжит политику санкций

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Леонид Ла Рошель

Склонялка у япов ещё не отросла... Им бы из под того члена, что положили пиндосы, выбраться, тогда и говорить можно о чём-то. А так как с усраиной - местный чмырьки озвучивают хотелки пиндосов... Мля, их хотелки мы и так знаем, зачем еще "переводчиков" привлекать? В ..опу япов с их желаниями мирного договора. Северные Курилы отошли СССР по итогам войны и вернуться в состав Ипонии могут только так. Осталось только япам начать войну и победить в ней... всего делов-то...