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Япония намерена заключить мир с Россией, но продолжит политику санкций

Япония намерена заключить мир с Россией, но продолжит политику санкций

Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Склонялка у япов ещё не отросла... Им бы из под того члена, что положили пиндосы, выбраться, тогда и говорить можно о чём-то. А так как с усраиной - местный чмырьки озвучивают хотелки пиндосов... Мля, их хотелки мы и так знаем, зачем еще &quot;переводчиков&quot; привлекать? В ..опу япов с их желаниями мирного договора. Северные Курилы отошли СССР по итогам войны и вернуться в состав Ипонии могут только так. Осталось только япам начать войну и победить в ней... всего делов-то...
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18 час.
J
Jubar
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