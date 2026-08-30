Гидрометцентр: в воскресенье в Москве ожидается дождь и до +22 градусов тепла

В Москве ожидается небольшая облачность и местами дожди в воскресенье, 30 августа. На сайте Гидрометцентра сообщили, что столбики термометров в последний выходной августа поднимутся до +22 градусов.
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