«Спасут соленья»: экономист считает, что украинцам голод не страшен Украинский экономист Олег Пендзин в интервью местному изданию заявил, .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЭП или мосты: ку...
- CNN: медь в мире ...
- FT: у России есть...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым