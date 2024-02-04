Финансист Данилов: цифровая подпись в руках мошенников может лишить жилья

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что электронная цифровая подпись (ЭЦП) помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием.