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Финансист Данилов: цифровая подпись в руках мошенников может лишить жилья

Финансист Данилов: цифровая подпись в руках мошенников может лишить жилья

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что электронная цифровая подпись (ЭЦП) помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием.

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