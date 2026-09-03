Суд постановил изъять акции свердловского завода "Вентпром" в доход государства

Акции производителя промышленных вентиляторов АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» (АМЗ «Вентпром», Свердловская область) перешли в доход государства в рамках решения Ленинского районного суда Екатеринбурга.
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