Этим летом на свою первую работу вышли 11 тысяч юных петербуржцев

Трудоустройство с подростками обсудил Александр Беглов Все ребята, с которыми губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил первое трудоустройство, вышли этим летом на работу, сообщила сегодня в своём телеграм-канале вице-губернатор города Ирина Потехина.