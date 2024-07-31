Этим летом на свою первую работу вышли 11 тысяч юных петербуржцев

Трудоустройство с подростками обсудил Александр Беглов Все ребята, с которыми губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил первое трудоустройство, вышли этим летом на работу, сообщила сегодня в своём телеграм-канале вице-губернатор города Ирина Потехина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии