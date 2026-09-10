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Царьград

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Лариса Долина отметила 71-летие, ответив критикам о желании уйти

Лариса Долина отметила 71-летие, ответив критикам о желании уйти

10 сентября певица Лариса Долина отпраздновала 71-й день рождения. В своём Telegram-канале она ответила критикам, подчеркивая свою востребованность и оптимизм, и пожелала себе здоровья и поддержки от семьи: дочери Ангелины и внучки Александры.

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