Лариса Долина отметила 71-летие, ответив критикам о желании уйти

10 сентября певица Лариса Долина отпраздновала 71-й день рождения. В своём Telegram-канале она ответила критикам, подчеркивая свою востребованность и оптимизм, и пожелала себе здоровья и поддержки от семьи: дочери Ангелины и внучки Александры.