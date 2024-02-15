Такер Карлсон станет новым президентом США?

Такер Карлсон и Владимир Путин Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, размещенное в его аккаунте X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) в минувшую пятницу, набрало только на этой площадке уже 200 млн просмотров.