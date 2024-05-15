Володин: в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал принять его предстоящим летом.
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