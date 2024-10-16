Движение ограничат на участке Лужнецкого проезда с 21 октября до 20 ноября

В Москве на участке Лужнецкого проезда ограничат движение для автомобилей в период с 21 октября до 20 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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