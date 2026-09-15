The explosion thundered in Kiev, according to the Ukrainian TV channel "Public ". According to the online map of the Ukrainian Ministry of Digital Transformation, an air alarm sounds in Kiev and the Kiev region.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым