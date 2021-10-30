ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Для нового повышения пенсионного возраста в России нашли причину" Эксперты, когда проанализировали бюджетные проектировки нынешнего правительства, пришли к весьма неутешительным выводам.Вернуться к статье6520НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина СвинуховаПусть по всей России продадут дворцы ПФ и оставят работников фонда по мin и будут деньги.АлексейПравильно.........пенсию платить Будут Зюг, Жир, и Мир........... в шалаше от Ленина.Ингерман Ланскаядушечка, в отделения ПФ и при нынешнем штате операторов очереди из пенсов и получателей пособий... А Дворцы - даже если их все продать и деньги распределить на всех пенсов, то хватит максимум на полгода по 200 руб в месяц на нос..... у вас, душечка, видимо , савейскае образование? т.е. знаний по экономике НОЛЬ???Галина БарановаПравильно сказано-"Кто хочет-ищет возможность,кто не хочет-ищет причину!"Тут явно-ищут причину!!!Лев СивохинОни понятно планируют это, т.к. разрушив экономику. доставшуюся от СССР. другого выхода не видят кроме того как вновь бросить народ страны в нищету. Воровать то они умеют. а вот навести порядок в экономике не знают как.Елена ТихомироваПолностью с вами согласна...Олег СамойловОй! А что России от СССР досталось? Долги? Нищета? Убогость? Ущербность? ЧТО еще?Nikolia VovchenkoА зачем им наводить порядок...Ведь"расчёт"взят от нынешнего ВВП,который можно существенно увеличить,если не удвоить за 15 летВячеслав 5что досталось неважно. а вот что потеряли.не все ещё поняли?Олег СамойловА что потеряли? Нищету? Серость? Убогость?Олег СамойловГосподи! А мы тут копья ломаем, КОГО на дожность президента после Путина поставить! Вот он, готовенький президент Российской Федерации - Nikolia Vovchenko!!!Ингерман Ланскаяневозможно разрушить того, чего не было!! ....в совдепии Экономики не было , а была командно-административная система управления процессами, где Экономические законы не действовалиИнгерман Ланскаяесли ничего не досталось, то ничего и не потерялиАркадий Александров"Не умеешь - научим, не хочешь - заставим" - армейских и флотских поставить министрами, а проворовавшуюся шушеру - в Лефортово.александр петровВместо того, что бы создавать больше современных, высокотехнологичных предприятий, агропромышленных комплексов с заводами по переработке продукции этих агрокомплексов, наши чудо "гении" из эконом развития ищут причину в виде увеличения пенсионного возраста дабы покрыть падающие доходы бюджета и личных доходов лиц , допущенных к "оному" месту гаранта!!! О какой экономике может вестись речь при таком подходе в решению вопроса?? Да и нужна ли она им?? Когда все домочадцы живут, рожают, учатся там у наших "заклятых друзей"??!! Счета и недвижимость там!! Деньги выведенные из страны вкладываются в развитие их экономики!! А ведь мне помнится как "гарант" вещал о том, что пора заканчивать эту вакханалию с офшорами, недвижимостью за бугром у чинов и их домочадцев, счетами за бугром и уж тем паче с двойным гражданством!! Так сладко всё было на словах и чем обернулось на деле?? Оказывается недвижимость за пределами страны можно иметь, как и двойное гражданство будучи чиновником на гос.службе!! Теперь новая веха в развитии экономики связанная с челночным завозом мигрантов и амнистии!! Вот "Рассеяне" счастливы то будут!! Вот тока куды девать своих 3,5% безработных они не пояснили!!!Олег СамойловА чО? Уже повысили?И на скокко?Елена ТихомироваКроме как воровать они ничего не умеют , считая себя успешными.А тех , кто эти блага создал , сегодняшние пенсионеры , как баласт убирают.Нет пенсионеров , нет проблем.Олег СамойловЛенга! Ну не суди по себе!Вячеслав 5нет пенсионеров-нет проблем?а кто вложит знания в эти молодые головы.разве только дать оружие и марш воевать? садик.школа и потом начинать учится главному, чему нас научит сама жизнь-воровать и грабить страну или строить наше будущее.стране в которой захотят жить и работать все.а не бежать из страны.Олег СамойловДааааааа! Дохнут пенсионеры топами и оравами! Вот в РСФСР в годы самого долгожительского общесва мира пенсионеров было ЦЕЛЫХ 23 (двадцать три!!!) миллиона, а сейчас, в разворованной и разграбленной крававам путинским рижымам России, пенсионеров ВСЕГО 45,2 миллиона! Резкое снижение поголовья пенсионеров проглядывается отчетливо! Ну, и про то, чтобы из страны бежать - тут ты, дружок, правна 1111%! В годы совка из страны только в Западном пограничномокруге в год пытались уйти 450 человек в среднем, в других округах - чуток поменьше, но тоже пытались. Кому-то удавалось и уйти. А сейчас - границы открыты, беги - НЕ хочу! НО!!! НЕ бегут! Кто-то захоел уехать в другую страну - съездил и... ВЕРНУЛСЯ! Что поделаешь, устроены так люди...РАИСА То (К-а)Годами талдычат, что нужно слезать с нефтяной иглы, а воз и ныне там.Олег Самойловмилачьга! Ты врачу-головологу когда последний раз показывалась?Елена ТихомироваПусть уже уйдут , если не могут и не хотят.Так нет же засели , поганой метлой не выметишь .Уцепились за корыто , не оторвать . Уйдите дайте дорогу тем , кто работает , а не балаболит. Самих не тошнит от вранья и пустых обещаний и разговоров...Олег СамойловЭх, Ленка! Тебя б президентом нам!Евгений ЕвстифеевГаз нефть наоборот будет дорожать и оно все уменьшается ,земля ведь не бездонная бочка ,значит и дорожать будетBoris MaxЭнерго ресурсов хватит не на одну 1000 лет... не слушайте либерастов... голимая провокация...( а правительство на 70% либерастическое), и погуглите про экспертов... очень познавательно кто они и от куда.Сергей Путько. . . а какой дисбаланс в зарплате , одни жируют , а другие выживают . . .Сергей Путько. . . а зелёный переход , Европа попробовала , что из этого вышло . . . курица в гнезде , а яйцо где , правильно . . .Ирина52Это не причина, а повод. Причина -капитализм,когда одни жируют, а другие выживают или умирают. Кому ковид или война, а кому - мать родна...Олег СамойловВерно, Ирочка! Вот при самом справедливейшем общесве зарплаа росла, пенсии росли, очереди росли, дефицит ТОЖЕ рос! А желание у народа что-то делать и просто работать - все падало, падало и падало! и вот результа: ПОКАЖИ страну СССР на карте!Sanechek SanechekНу ты и диб...илиВячеслав 5Вы. как ребёнок.только пелёнки за вами стирать-серьёзные мысли есть у вас? одну чушь несёте.Олег Самойловславег! Ты с чем несогласен? С тем, что при совке зарплаты, пенсии росли? Иль не согласен с очередями и дефицитом? Может быть ты мне расскажешь, как появилась и, главное, ГДЕ присказка "Где бы НИ работать, лишь бы НЕ работать"? Ну-ка, опровергни все, мною сейчас написанное!Александр ЯпринцевЧерез лет 15 оперятся детишки олигархов - воров в законе, которые воспитываются западными идеологами, они займут ключевые посты в России, это будет начало конца. Процесс уже запущен. Уже 30 лет идет болтовня - слезть с газовой и нефтяной иглы, а воз и ныне там. Ненасытная жадность наших олигархов сгубит Россию.Андрей ВасильченкоОбнулить ПФР на фиг! Все деньги вернуть в государственное казначейство. Старость должна быть обеспечена государством, а не шарашкиной конторой.Олег СамойловАга! А у "алегархафф" все отобрать и раздать пенсионерам! Но вот ведь вопросишко гнусненький: а ОТКУДА у государства деньги?Андрей ВасильченкоОткуда у ПФР деньги?Олег СамойловС выплат работодателей в пенсионный фонд. Вот здесь врут про ПФР и НПФы разные https://journal.tinkoff.ru/guide/pensionnyy-fond/Андрей СулиминАвтор статьи вангует.... А нынешнее лето ,осень и т.д. ему ни о чём не говорит ? Я про цены на нефть , газ и эл-во.Сергей ИванеевЧерез 15 лет с такими управленцами и России не будет не то , что пенсии .Олег СамойловДа ты чО? А почему через 15 лет, а не через 10 или 15,5?Сергей ИванеевЭто оптимистичный прогноз .Сергей ИванеевСейчас в день убыль --1100 чел . В Авгане за 10 лет потери 20000 . В стране нет войны убыль больше чем на войне .Олег СамойловВЕРНО! В аВгане! А ты там был? Теперь про "Сейчас в день убыль --1100 чел..." - что поделаешь, народ надо травить и гнобить! Но Путину еще до Сталина далековато! Тот ТОЛЬКО по тысяче в день стрелял, а сколько просто так помирало - никому неведомо!Сергей ИванеевУбыль в других странах гораздо к примеру Индия с населением в 10 выше чем у нас и другими санитарными условиями всего то 300 чел . ( официальные данные) в странах европы еще меньше ( в сети есть сайт в режиме реального времени можете наблюдать динамику ) а ускорить у нас убыль --есть инструмент --ревакцинация . Вы еще верите в заботу о населении ?Олег СамойловХуйню не неси, Бога ради!Вячеслав 5Не туда все смотрят- население Китая достигло больших размеровСергей ИванеевЯ удивлен , что еще живой с такими то речами . В гражданской войне такие как ты получат пулю в спину ну а если не на стороне народа- пленные не нужны --их кормить надо . Подумай воин .--Олег СамойловА ты на войне был, сироха? А на какой? И в качестве кого?Вячеслав 5Когда дураков становится больше.чем умных? что происходит.кто знает?Олег СамойловА дураки всегда в большинстве! Умному в России трудно! ВСЕ, практически, минусить хотят умных, ибо дуракам что-либо доказать сложно!Сергей ИванеевЧто ты так напрягаешься ? Судя по речам та паришь за путинизм ( т е можно сделать вывод о твоем не далеком развитии ) Вот как раз такие и должны попасть в статистику об убыли в самое ближайшее время .Олег Самойловсироха! Тут ты прав! А вот насчет тебя - я уверен, у тебя ОЧЕНЬ ДАЛЕКОЕ развитие! Да, сироха, что ты хотел про аВган рассказать-то? ну, и про войну я тебя спросил - поделись хоть воспоминаниями!andmitryзаказуха, направленная на разогревание недовольства ... надувание мыльных пузырей.Сергей ИванеевПоверь мне тут не ошибаешься . И твой повышенный интерес к моей персоне не спасет страну . Тема ---пенсии в будущем . Продолжаем обсуждать ее .Олег СамойловТебе, идиоту, что-либо объяснять и пытаться втолковать - танковую башню лбом прошибить пытаться! Ты - камуняга, конкретнее - ДОЛБОЕБ!Олег СамойловА хуй ли обсуждать тему пенсии? Начисляют? Индексируют? Что тебе еще надо?Студент100% заказуха...Сергей Иванеев)))))) . очень смешно . покажи еще свой ум .)))Ингерман Ланскаякамуноиды вангуют.. с бубнами, тотемами и бубенчикамиАлександр Стародубцевинтересно , а когда эксперты ошибаются , они заработанные деньги возвращают????Константин СухомлиновОпять стращают.TRTuranosaurus RexОни своего дождутся...Олег СамойловКТО "они"?Макс КутузовНе читайте подобных статей! Полная ЧУШЬ! Проплаченная пропаганда, а вы ведётесь и ругаетесь.Комментировать
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