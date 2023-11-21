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Польский депутат заявил, что Дуда ходит «на поводке» у Качиньского

Польский депутат заявил, что Дуда ходит «на поводке» у Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда находится «на поводке» у лидера партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, заявил депутат сейма страны от коалиции «Левых» Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF FM.

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