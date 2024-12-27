Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Михаил Пантюхин
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Гонки по вертикали.

ЦБ весь год пытался догнать инфляцию Ключевая ставка в этом году стала объектом всеобщего внимания — ее прогнозировали, обсуждали, а иногда и проклинали уже не только банкиры и предприниматели, но и широкие массы, примеривавшиеся к соблазнительно выгодным депозитам и разорительно дорогим кредитам.

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