Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Минобороны России сообщило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома. Кроме этого, отмечено, что за сутки удалось нанести огневое поражение складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям боевиков и военной техники неприятеля в 148 районах.

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