Бесплатный показ приключенческого фильма пройдет в библиотеке на Ленинградке

Юных жителей Левобережного района приглашают вместе с родителям 25 мая посетить библиотеку имени Льва Кассиля и посмотреть показ приключенческого фильма, поставленного по оригинальному сценарию Аркадия Гайдара.
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