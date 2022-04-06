«Чикаго» не вышел в плей-офф в 4-й раз за 5 сезонов. «Блэкхокс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, так как «Даллас» и «Нэшвилл» сегодня набрали очки.
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