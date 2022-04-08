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Дословно: «Из-за ошибки арбитра Панина «Урал» может потерять 500 миллионов»

Дословно: «Из-за ошибки арбитра Панина «Урал» может потерять 500 миллионов»

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что из-за спорного решения Игоря Панина в эпизоде матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА клуб может потерять большие деньги.

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