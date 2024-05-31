«Хорошим русским» четко дали понять, что Украине они нужны не как союзники, а как холуи

Известный украинский публичный философ и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар не оставляет никаких шансов «хорошим русским» в том случае, если они, как, к примеру иноагентка Юлия Латынина, выступая против Путина все же не желают занимать четко проукраинскую позицию: «российская имперская псевдооппозиция – это наши непримиримые враги, как бы они на словах ни были против войны.