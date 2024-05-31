Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Олег Самойлов
    сироха пиздотафффф! Я НЕ лезу с рекомендациями, КАК страной управлять и НЕ охаиваю руководство страны, как это всякая...Украинский авиаэк...
  • Надежда
    Пекарь, а про гиляку забыл!?😳«Хорошим русским»...
  • Михалыч
    А ведь сначала эту тактику применяли ВСУ. Ни чьим опытом не нужно пренебрегать.«Генштаб ВСУ в ду...

«Хорошим русским» четко дали понять, что Украине они нужны не как союзники, а как холуи

«Хорошим русским» четко дали понять, что Украине они нужны не как союзники, а как холуи

Известный украинский публичный философ и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар не оставляет никаких шансов «хорошим русским» в том случае, если они, как, к примеру иноагентка Юлия Латынина, выступая против Путина все же не желают занимать четко проукраинскую позицию: «российская имперская псевдооппозиция – это наши непримиримые враги, как бы они на словах ни были против войны.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Пекар после его ареста будет пекаром на зоне! Будет печь хлеб из соломы для &quot;херроив укарини&quot;,  которым посчастливится остаться в живых после СВО.
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11 час.
Алина Белова
Пекар  сбежал  из  психушки ?   Несёт бред  и ждёт, что  в эту отсебятину безмозглого больного  кто-то  поверит ? &quot;Хороших &quot;  русских  ждёт суд и физическая  работа  на  зоне .
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10 час.
Надежда
Пекарь, а про гиляку забыл!?😳
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5 час.

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