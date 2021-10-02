ДрузьяГробницы королей в Пафосе, Кипрhttps://artsgtu Гробницы королей в Пафосе, Кипр. Объект всемирного наследия с 3-го по II веков до н.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1958 г. 268. (Май 1). Теперь не течение, а водоворот. И многие сознания тонут. Но нет худа без добра, ибо идет последний отбор. Дробится стекло, брызгами разлетаясь, но куется клинок духа. А вы для тонущих, как спасательные круги – есть за что ухватиться. Кто-то держится прочно за них, большинство же безвольно идут ко дну под давлением темной руки. Друг Мой, Наше Общение прежде всего и поверх всего, Владыке первая мысль и первое место. Будущее не знает никто и сроков не знает, только Владыки, но и только условно, ибо непостоянный фактор общего сознания человечества обуславливает решения Наши. Дать нечто ранее срока, нарушая вместимость сознания, значит дать незаконно и не во благо. Пламень творящий тогда превращается в огнь поядающий. Потому ждать надо нежданно, пребывая в готовности полной. И в конечном итоге, совершенно неважно, что есть, или было, или будет вовне, если жизнь духа идет напряженно, crescendo. Но если во внешней жизни исполнилось все, но пепел на сердце и угасли огни, к чему тогда все и даже исполнение сроков. Ибо Царство Божье и богатство Миров – внутри человека, а внешнее все ни к чему, если внутри его худо. Так будем учиться жить внутренней жизнью духа, смотря на явления жизни текущей как на нечто такое, отчего нет никакой пользы человеку, если он душу свою потеряет, хотя бы и весь мир приобрел. Перенесение центра тяжести и средоточия извне внутрь будет правильным решением жизни земной. Ибо, когда все внешнее кончится и уйдет и человек останется лицом к лицу со своим внутренним богатством и внутренней жизнью, правильность решения этого встанет перед ним во всей его значимости. Пока же перевес отдаете чему-то внешнему, до тех пор опоры под ногами не будет, ибо вовне нельзя ни на что опереться. Разве Владыка вовне? Он в сердце, и сердцем осознается, и в сердце Владыки престол. И осознание всех явлений земных внутри происходит, так как иначе они не существуют для человека. Для глухого и слепого нет внешнего мира звуков и красок, он живет вне его, и все же живет. И птицы, и звери, и человек – живут все, но в зависимости от внутреннего содержания каждого фокуса жизни.Юрий ИльиновКакая теория звездообразования в галактиках является общепринятой? Какие теории существовали наряду с ней? Что описывает закон Кенникатта-Шмидта и почему многие специалисты сомневаются, что это физический закон? Что такое зона Стрёмгрена? В каких галактиках можно в деталях наблюдать процесс образования звёзд? Что дало астронамам изучение галактики М33? Почему до сих пор нет стройной теории звездообразования в галактиках? Рассказывает Ольга Сильченко, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе государственного астрономического института имени П. К. Штернберга. https://www.youtube.com/watch?v=otQFs0x7cNUКомментировать
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