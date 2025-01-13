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Новости Тамбова

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В региональной Госавтоинспекции обозначили главные причины ДТП на территории области

В региональной Госавтоинспекции обозначили главные причины ДТП на территории области

Обстановка аварийности на дорогах Тамбовской области на начало 2025 года остается напряженной. По состоянию на 13 января на территории региона произошло 32 ДТП, в которых 7 человек погибли и 43 получили ранения различной степени тяжести, в том числе пострадало 5 детей.

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