Исторические напёрстки Шпилька. Зело ядовитая с глубоким историческим подтекстом. Тут новость потрясающая выпала: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоена премии Карла Великого 2025 года (внимание!) «за вклад в преодоление пандемии, укрепление климата и продвижение «зелёной повестки», поддержку единства Евросоюза, сдерживание военной активности России».
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