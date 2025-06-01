Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Потешный лауреат премии Карла Фиктивного

Потешный лауреат премии Карла Фиктивного

Исторические напёрстки Шпилька. Зело ядовитая с глубоким историческим подтекстом. Тут новость потрясающая выпала: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоена премии Карла Великого 2025 года (внимание!) «за вклад в преодоление пандемии, укрепление климата и продвижение «зелёной повестки», поддержку единства Евросоюза, сдерживание военной активности России».

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