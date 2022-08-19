Антоніу Гутерріш та Володимир Зеленський Гутерріш: зона Запорізької АЕС має бути демілітаризована ООН може забезпечити логістику та безпеку візиту делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо на це погодяться Україна та Росія Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у четвер у Львові, що він серйозно стурбований ситуацією на найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції після […] Сообщение Гутерріш: зона Запорізької АЕС має бути демілітаризовано появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.