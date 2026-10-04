Стубб не верит в нападение России, призывая Европу брать пример с финнов Российская армия после конфликта на Украине станет гораздо сильнее, но нападать на Европу не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДТЭК признала сер...
- На Украине возмущ...
- ВР Закупаемые Польше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым