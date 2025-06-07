Депутат Государственной думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вспомнить о странах, подписавших декларацию о поражении нацистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 годы).
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