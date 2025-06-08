40 ударов за полтора часа: На Западе в ужасе из-за новой тактики ВС РФ по прорыву украинской ПВО

ВС РФ применили новую тактику по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ при ударе по военно-промышленному комплексу Украины: в ночь на 7 июня российские войска провели массированную атаку на объекты в Харькове, выпустив свыше 40 боеприпасов за полтора часа.