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Доцент Балынин: работа в ночное время оплачивается в повышенном размере

Доцент Балынин: работа в ночное время оплачивается в повышенном размере

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

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