Власти Черногории решили выдворить авторов проекта «Рыбарь»

Власти Черногории приняли решение выдворить из страны задержанных ранее участников проекта «Рыбарь». Об этом сообщило управление полиции МВД республики.
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