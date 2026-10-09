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Аргументы и Факты

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Власти Черногории решили выдворить авторов проекта «Рыбарь»

Власти Черногории решили выдворить авторов проекта «Рыбарь»

Власти Черногории приняли решение выдворить из страны задержанных ранее участников проекта «Рыбарь». Об этом сообщило управление полиции МВД республики.

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