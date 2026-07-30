Участник лотереи выиграл джекпот в 800 миллионов долларов во Флориде

Покупатель лотерейного билета во Флориде выиграл 800 миллионов долларов (64,1 миллиона рублей). Джекпот оказался крупнейшим в этом году и десятым по величине в истории игры, сообщила газета The New York Post.
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