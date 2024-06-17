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Растущие цены усложняют жизнь американцам, считает министр финансов США

Растущие цены усложняют жизнь американцам, считает министр финансов США

Рост цен продолжает оказывать существенное влияние на повседневную жизнь американцев, несмотря на то, что уровень инфляции снижается.

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