Согласно прогнозу «Эксперт РА», прибыль банков может составить от 4 до 4,2 трлн рублей. Рост прибыли поддерживается накопленной маржинальностью по кредитным операциям и высокой доходностью активов, сформированных в предыдущие годы.
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